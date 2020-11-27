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Moderna ve Pfizerin geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Amerikan Tabipler Birliğinden uzmanlar, Moderna ve Pfizerın geliştirdiği corona virüsü (Covid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı.

Güncellenme: 01:13, 27/11/2020
Haberler Dünya
Moderna ve Pfizerin geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Yapılan açıklamaya göre, Modernanın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7sinde yorgunluk, yüzde 8.9unda kas ağrısı, yüzde 5.2sinde eklem, yüzde 4.5inde ise baş ağrısı görüldü.

Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren şiddetli ateş yaşadığı ifade edildi.

YAN ETKİLER ZARARSIZ

Pfizerin testlerine katılan kişilerin yüzde 4ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:01:12,
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