Moldova Başbakanı Chicu corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, uluslararası siyasetin yakından tanıdığı isimler de hastalığa yakalanmayı sürdürüyor.

O isimler arasına son katılan kişi Moldova Başbakanı Ion Chicu oldu. 48 yaşındaki Chicu’nun danışmanı Boris Harea, Facebook’tan yaptığı açıklamada Chicu’nun corona virüsüne yakalandığını doğruladı.

Harea, “Başbakan hükümeti uzaktan yönetecek” diyerek Chicu’nun karantinaya girdiğini aktardı.

CUMHURBAŞKANI DODON’LA GÖRÜŞTÜ



Chicu’nun testi pozitif çıkmadan önce kritik bir görüşmeye imza attığı da belirtildi. Başbakan Chicu’nun pazartesi günü Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve parlamento sözcüsü Zinaida Greceanii ile bir araya geldiği öğrenildi.

Moldova’da salgın başından bu yana 119 bin 204 corona virüsü vakası kayıtlara geçerken, 2 bin 460 kişi de hayatını kaybetti.