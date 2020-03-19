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Monaco Prensi II. Albert Corona virüsüne yakalandı!

Monaco Prensi II. Albert'e yapılan Corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Monaco Sarayı'ndan yapılan açıklamada, II. Albert'in sağlığının iyi olduğu belirtildi.

19:45 -
Haberler Dünya
Monaco Prensi II. Albert Corona virüsüne yakalandı!

62 yaşındaki Monaco Prensi II. Albert, Corona virüsüne yakalandı.

Monaco Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamada endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

* Sağlığı iyi.

* Prens, doktoru tarafından izleniyor.

* Prenses Grace Hastanesi’ndeki uzmanlar tarafından tedavi ediliyor.

* Özel dairesinde çalışmaya devam ediyor.

* Kabinesi, hükümeti ve en yakın iş arkadaşlarıyla yakın temas halinde.

Açıklamada ayrıca Prens Albert’in Monaco halkından evde kalma önlemlerine saygı duyulması, başkalarıyla temasın sınırlandırılması isteği hatırlatıldı.

Sadece evde kalma kurallarına titizlikle uyulmasının Corona virüsünün yayılmasını engelleyeceği belirtildi. İHA

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