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Morales’in sürgün hayatı bitti… Devrik lider coşkuyla karşılandı

Bir yıl önce darbeyle görevinden indirilen eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in sürgün hayatı bitti. Morales, Arjantin'den ülkesine dönerken halk tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:17, 10/11/2020
Haberler Dünya
Morales’in sürgün hayatı bitti… Devrik lider coşkuyla karşılandı

Askeri darbe sonucu görevini bırakan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bir yıllık sürgün yaşantısının ardından ülkesine geri döndü.

Aralarında yerlilerin de olduğu binlerce kişi, Morales’i karşılamak üzere ülkenin güney sınırındaki Villazon şehrinde sokaklara döküldü.

Evo Morales.

Morales konuyla ilgili sosyal medya hesabından, “Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi, çok sevdiğim ülkeme döndüğüm için neşe doluyum” paylaşımını yaptı.

Evo Morales’in dönüşü heyecanla karşılandı.

Morales, Ekim 2019’da protestolara yol açıp iptal edilen seçimlerden sonra ülkesinden ayrılmıştı. Morales, sürgün yaşamının büyük bölümünü Arjantin’de geçirmişti.

Arjantin Bolivya darbe sosyal medya
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