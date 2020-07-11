Moskova Patrikhanesi’nden Ayasofya yorumu: Kasıtlı gerilmeye çalışılıyor

Moskova Patrikhanesi'nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hilarion, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Ortodoks Hıristiyanlar için Konstantinopolis Sofyası dünya açısından kutsal öneme sahip bir mabed olmaya devam ediyor ve statüsünün camiye dönüştürülmesi ülkemizde de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından olumsuz karşılanacaktır. Sert değerlendirmeler yapmak istemiyorum, ancak bu kararın hem Türkiye’de hem de dünyada dinler arası ilişkileri bilinçli bir şekilde germe amacı taşıdığını düşünüyorum. Bunun sorumlularını ben değil, tarih gösterecektir” dedi.

Danıştay'ın 1934 tarihli Türk hükümetinin Ayasofya'nın müze statüsüne ilişkin kararını iptal ettiğini hatırlatan Metropolit Hilarion, Türkiye Cumhurbaşkanının bu karara dayanarak mabedi din hizmetleri için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis ettiğini belirterek “Ayasofya, Osmanlı döneminde olduğu gibi bir kez daha camiye dönüştü” diye konuştu.

Ayasofya'nın cuma günleri Müslümanlar ve pazar günleri Hıristiyanlara paralel kullanım için ayrıldığı konusuna vakıf olmadığını belirten Hilarion, “Bu tür uzlaşmalara dair örnekler bilmiyorum ve bu durumda bunların mümkün veya uygun olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.