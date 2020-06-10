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Moskova’da bir ay içinde 5 bin 260 kişi coronadan öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Mayıs ayındaki ölüm oranlarında, geçen yıla kıyasla büyük bir artış görüldüğü ve ek ölümlerin yüzde 92'sinin Covid-19 bağlantılı olduğu açıklandı.

21:17 -
Haberler Dünya
Moskova’da bir ay içinde 5 bin 260 kişi coronadan öldü

Açıklanan resmi verilere göre, Mayıs ayındaki 5 bin 260 ölümde Covid-19 birinci ya da ikinci neden olarak saptandı. Moskova’da daha önce açıklanan Covid-19 ölümlerinin sayısı ise 3 bin 85’ti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Moskova’da Mayıs ayında toplam 15 bin 713 ölümün kayıtlara geçtiği ve bu sayısının geçen yılın Mayıs ayına göre 5 bin 715 kişi daha fazla olduğu kaydedildi.

Yeni vaka sayısının hala yüksek olmasına karşın, Moskova’da kısıtlamalar dün kaldırılmış ve Mart ayından bu yana ilk kez insanların serbestçe dolaşabilmesine izin verimişti.

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Corona Moskova Ölüm para Rusya Ukrayna
Son güncelleme: 21:20 10.06.2020
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