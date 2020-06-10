Moskova’da bir ay içinde 5 bin 260 kişi coronadan öldü

Açıklanan resmi verilere göre, Mayıs ayındaki 5 bin 260 ölümde Covid-19 birinci ya da ikinci neden olarak saptandı. Moskova’da daha önce açıklanan Covid-19 ölümlerinin sayısı ise 3 bin 85’ti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Moskova’da Mayıs ayında toplam 15 bin 713 ölümün kayıtlara geçtiği ve bu sayısının geçen yılın Mayıs ayına göre 5 bin 715 kişi daha fazla olduğu kaydedildi.

Yeni vaka sayısının hala yüksek olmasına karşın, Moskova’da kısıtlamalar dün kaldırılmış ve Mart ayından bu yana ilk kez insanların serbestçe dolaşabilmesine izin verimişti.

İLGİLİ HABER Corona karantinasını ihlal eden Ukrayna liderine para cezası!