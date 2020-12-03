Moskova’da corona virüsü aşı merkezleri oluşturuluyor

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, aşının ilk olarak öğretmenlere, doktorlara ve sosyal hizmet görevlilerine yapılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı konuşmada ulusal gönüllü aşılama progamının gelecek hafta başlayacağını söylemişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, dünkü açıklamasında şu ana kadar Rusya’da 100,000’den fazla kişinin corona virüsüne karşı Rus Sputnik V aşısını olduğunu ifade etmişti. Testlerden elde edilen ara sonuçlara göre Sputnik V aşısının corona virüsüne karşı %92 etkili olduğu saptanmıştı.

Rusya’nın iki dozluk Sputnik V corona virüsü aşısı uluslararası piyasalarda kişi başına 20 dolardan daha aza mal olurken, Rus vatandaşları için ise ücretsiz olacak.

