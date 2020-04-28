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Coronayla mücadele eden Rusya’da bir ilk!

Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 867 kişinin hayatını kaybettiği, 93 bin 558 kişinin karantina altına alındığı Rusya'da yeni bir gelişme yaşandı. Coronayla mücadele kapsamında 'sosyal izolasyon' kararı alınan Moskova’da ilk defa kitlesel internet mitingi düzenlendi.

Çeviri: Seykan UÇAN
23:24 -
Haberler Dünya
Coronayla mücadele eden Rusya’da bir ilk!

Dün akşam düzenlenen mitingde, “Yaşam İçin” sloganıyla yolan çıkan katılımcılar, hükümetin anayasa değişikliğini internet üzerinden eleştirdi.

Svoboda radyosunun haberine göre, mitingi düzenleyenler, Rusya'da anayasa değişikliğine yönelik “HAYIR” kampanyası başlattı.

Karantina şartlarında kötüleşen yaşam koşullarına değinen katılımcılar, hükümetin tasarladığı anayasa değişikliğini onaylamadıklarını belirtti.

Online gerçekleşen mitingde, Mihail Svetov, Dmitri Gudkov, Anfrey Pivovarov, Sergey Guriyev, Darya Zarıkovskaya ve Artyom Temirov, feminist aktivist Zalina Marşenkulova gibi muhalif kanattan isimlerin açıklamaları dikkat çekti.

Katılımcılar, hükümetin, anayasa değişikliği ısrarından derhal vazgeçerek corona virüsünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışması gerektiğini vurguladı.

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