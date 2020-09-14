MSB: Lübnan açıklarında görev yapan Türk korveti 37 göçmeni kurtardı!

Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti, ahşap tekneyle yasa dışı yollarla göç etmeye çalışan 37 kişiyi tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korvetininin 10 gün önce Lübnan'dan hareket ettiği belirlenen ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekne tespit ettiğini duyurdu.

BİR KİŞİ VEFAT ETTİ

Teknede bir kişinin vefat ettiği, teknede bulunanların 5'inin çocuk, 10'unun da kadın olduğu bildirildi. Yasa dışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuğun TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındığı belirtildi.

“PERSONELİMİZİN DİKKATİ SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ”

MSB, “Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler TCG BOZCAADA personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı” açıklamasında bulundu.