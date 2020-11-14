MSB’den Karabağ açıklaması: Gözetleme merkezi görüşmeleri sürüyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalar, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğini ilan etmesinin ardından sona erdi. Rusya’nın arabulucuğunda ortak bir bildiriye imza atılırken, Türkiye de bölgeye kurulacak gözetleme merkezinde yer almak için Rusya’yla görüşmelerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Rus heyetiyle ilgili görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün MSB.lığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir” ifadelerini kullandı.