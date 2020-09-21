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MSB’den sert mesaj: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" mesajı paylaştı.

Sozcu.com.tr
21:23 -
Haberler Dünya
MSB’den sert mesaj: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı. Ermenistan’ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini ifade eden MSB, “Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli” dedi.

MSB’nin paylaşımı şu şekilde:

* Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti.

* Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz.

* Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!

“ERMENİSTAN’I AKLINI BAŞINA TOPLAMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ermenistan saldırında şehit olan Onbaşı Elşen Memmedov için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajında Ermenistan’a da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan'ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov'a Allah'tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

* Ermenistan'ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum.

* Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız.

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