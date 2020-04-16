Mülteci kampında corona patlaması! 4 günde yarısına bulaştı

Baden Württemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı’na bağlı kampta 560 kişi bulunuyor. Kampta tutulanların neredeyse yarısı virüse yakalanırken, görevlilerden 21 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı.

Yetkililer, mart ayı başından beri kampta önlemlerin alındığını, burada kalanların kendi dillerinde bilgilendirildiğini duyurdu.

Kampa yeni gelenlerin test yapılarak alındığı ancak 14 günlük süre geçtikten sonra bunlardan bazılarının virüs taşıdığının ortaya çıktığı, hastalığın da hızla yayıldığı belirtiliyor.

Kampta mültecilerin ortak duşları kullanması ve bir arada kalmaları nedeniyle virüsün patlama yaptığı ifade edildi.