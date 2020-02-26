Münih’te yaşayan genç Arda belediye seçimlerinde öğretmenine rakip oldu

Almanya’da yaşayan Türk genci Arda Çelik, Münih Fachhochschule’nin İletişim ve Teknik Redaksiyon bölümünde eğitim görüyor.

23 yaşındaki Arda, Münih Belediye Meclisi için Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) adaylığını koyarken, öğretmeni olan Blankemeier (48) ise Yeşiller’den yarışa girdi.

Arda Çelik, 15 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 4 bin oy alırsa, sıralamaya bakılmaksızın Münih Belediye Meclisi’ne girecek.

Okulun önünde hocasıyla buluşan Arda, “Birlikte sağ partilere geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

80 sandalyeli belediye meclisinde Hırıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) başı çekiyor. 15 Mart seçimlerinde bu dengenin değişmesi bekleniyor.