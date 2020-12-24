Musk ve Zuckerberg de almıştı… Aşıyı bulan Şahin ve Türeci’ye onur ödülü

Almanya'nın dev yayınevi Axel Springer, corona aşısını bulan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi ‘onur ödülü’ne layık gördü.

Geçtiğimiz yıllarda Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e verilen onur ödülü, parasal olmayan ancak başarılarıyla toplumu cesaretlendirenlere verilen bir ödül. Bir tür onur madalyası.

‘ÇIĞIR AÇTINIZ’

Axel Springer Yayınevi'nin CEO'su Mathias Döpfner, Türk çifti çok büyük gurur ve mutlulukla tebrik ettiğini belirtti. Döpfner ödülle ilgili açıklamasında, “Doktor, araştırmacı ve girişimci olarak, kanser araştırmalarında çığır açtınız. Aynı şekilde Covid-19'a karşı geliştirdiğiniz mRNA tabanlı aşı, hepimize özgürlüğümüzü geri verme ve dünyanın her yerinde hayat kurtarma potansiyeline sahip. Minnet duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

KANSERE KARŞI DA KAZANDI

Şahin ve Türeci, Covid-19 aşısından önce kanser araştırmalarında da parlamış ve vücudun hastalıkla savaşması için eğitilmesini öngören mRNA sistemi ile bazı kanser türlerine karşı savaş geliştirdi. Kanser araştırmalarındaki bu atalım da o dönem Prof. Dr. Uğur Şahin'e ödül getirmişti.