Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Musk’ın kapsülüyle uzaya çıktı… Yörüngeden nefes kesen paylaşım

SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover, yörüngeden Dünya'yı görüntüledi. Glover'ın o anları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:56, 27/11/2020
Haberler Dünya

ABD’li milyarder girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA’dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

Glover’ın paylaşımından bir görüntü.

Astronotlar görevlerine başlarken, Crew-1 ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden astronot Victor Glover sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı.

Glover ve beraberindeki ekip 6 ay görevde kalacak.

Glover, Dünya'nın kendine hayran bırakan görüntülerini, “Uzaydan ilk videom. Dragon uzay aracının penceresinden Dünya'ya bakın. Nefes kesen bir manzara” ifadelerini kullanarak takipleriyle paylaştı.

Yörüngeden Dünya'yı kayda alan Glover'ın görüntüsü binlerce beğeni aldı.

ABD astronot Dünya Japonya NASA sosyal medya Twitter uzay
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more