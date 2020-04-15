Müşterinin isteği üzerine marketin müdürü çılgına döndü!

Corona virüsü nedeniyle çoğu ülkede uygulanan sokağa çıkma yasakları insanların farklı alışveriş alışkanlıkları edinmesine de yol açtı.

COVID-19’un en çok rahatsızlık yaratan alışveriş alışkanlığı ise insanların tek seferde yüzlerce tuvalet kağıdı satın alması oldu.

Bunun bir örneği de Avustralya’da yaşandı.

“SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN…”

News.com.au’daki habere göre, ülkedeki ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından bir kişi süpermarkete giderek 5 bine yakın tuvalet kağıdı satın aldı.

Aynı kişi daha sonra satmak üzere aldığı 5 binden fazla tuvalet kağıdını satamayınca süpermarkete geri dönerek bunları iade etmek istedi.

İnternetten satmayı planladığı tuvalet kağıtları elinde kalan adam süpermarketin müdürüyle bir süre tartıştıktan sorna ilginç bir tepki ile karşılaştı.

John-Paul Drake isimli süpermarket müdürü müşterisine “Senin gibiler yüzünden bütün ülke sorun yaşıyor” dediğini ve iade talebini kabul etmediğini belirtti.

Müşterinin cep telefonu kamerasını açmasından sonra biraz daha sinirlenen Drake kameraya orta parmak işaretinde bulundu.

Kendisine Linkedln üzerinden sorulan, “Bir kişi bu kadar çok ürünü almayı nasıl başardı?” sorusuna Drake, “Onun bütün mağazalardan aynı alışverişi yapan bir ekibi vardı” yanıtını verdi.