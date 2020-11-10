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Mutasyona uğramış coronayı insanlara bulaştırdılar! Milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsünün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başladığı ve yaklaşık 17 milyon vizonun toplu mezarlara gömüldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:12, 10/11/2020
Haberler Dünya
Mutasyona uğramış coronayı insanlara bulaştırdılar! Milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda corona aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı. (DHA)

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