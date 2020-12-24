Mutasyonlu corona virüsü Almanya’da

20 Aralık'ta Londra’dan Frankfurt'a giden bir kadın yolcuya corona testi yapıldı ve pozitif olduğu tespit edildi. Kadın daha sonra akrabaları tarafından alınıp Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşadığı yere götürüldü.

Kadına yapılan PCR testi de pozitif çıktı ve çevre ile kontağı kesildi, evinde karantinaya alındı. Corona semptomları gösteren kadından alınan örnek, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne gönderildi.

Burada yapılan testlerde virüsün, mutasyon geçirmiş hali olan B.1.1.7 tipi olduğu belirlendi. Bu vakayla, mutasyonlu virüsün Almanya'da ilk kez görüldüğü belirtildi.

Bu arada ülkede yeni vaka sayısı 32 binin üzerinde seyrediyor. Bugün de 900'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da, alınan yeni önlemlerin ilk sonuçları ancak önümüzdeki hafta görülebilecek. Almanya'da corona kurbanlarının yaş ortalaması ise 80'in üzerinde.

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