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Mutasyonlu corona virüsü İsrail’de de tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 4 kişide İngiltere'de mutasyona uğrayan corona virüsü türüne rastlandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:08, 23/12/2020
Haberler Dünya
Mutasyonlu corona virüsü İsrail’de de tespit edildi

İngiltere'nin corona mutasyon virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından dünya genelinde birçok ülkede endişe giderek artıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide İngiltere’de görülen corona virüsünün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.

Üç vakanın İngiltere’den İsrail’e geldikten sonra karantina otelinde kalan kişiler arasında bulunduğu, 4. vakanın ise kaynağının arandığı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail, corona virüsünün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı almıştı. (İHA)

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