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Mutasyonlu virüs bir ülkeye daha sıçradı

Hindistan’da İngiltere’den dönen 6 kişide mutasyon corona virüsü tespit edildi. Mutasyon virüsün ülkeye girişini engellemek için İngiltere'den tüm uçuşlar ay sonuna kadar askıya alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:33, 29/12/2020
Haberler Dünya
Mutasyonlu virüs bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere'nin daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere'ye kapatmıştı.

İngiltere'ye uçuş yasağı koyan ülkelerden biri de Hindistan olmuştu. Mutasyon virüs alınan önlemlere rağmen ülkeye de sıçradı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye İngiltere'den dönen 6 kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türü tespit edildiği aktarıldı.

Enfekte olan 6 kişinin yanı sıra temas halinde oldukları yakınlarının da tecrit altında tutulduğunu belirten Bakanlık, mutasyon virüs tehdidine ilişkin artan endişeler nedeniyle İngiltere’den tüm uçuşların ay sonuna kadar askıya alındığını duyurdu.

Sivil Havacılık Bakanı Hardeep Singh Puri, İngiltere’den uçuş yasağının yeni yıla kadar yürürlükte kalmasını planladıklarını söyledi.

Hindistan, ABD’nin ardından dünyadaki 2. en yüksek corona virüsü vaka sayısına sahip ülke konumunda. Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, son 24 saat içinde 16 bin 432 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı. Toplam can kaybı sayısı ise 148 bin 150'ye ulaştı. (İHA)

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