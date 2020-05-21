NASA 8 ay Mars karantinasına girecek gönüllüler arıyor

Corona virüsü salgınıyla birlikte milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kalırken, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu duruma çabucak adapte olabilenlerin dikkatini çekebilecek bir iş ilanı açtı.

Mars’a insanlı ilk görev için araştırmalarını sürdüren NASA, uzun yolculukta astronotların karşılacağı fiziksel ve psikolojik problemleri de test ediyor. Bu kapsamda gönüllü astronotlar arayan NASA, yerden hiç ayrılmayacak olan bu kişilerin Rusya’da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı.

Moskova’daki tesiste kalacak ekip, kapılar kapandıktan sonra telsiz bağlantısı dışında dış dünyayla olan tüm iletişimini koparacak. 550 metrekarelik ortamda aylar geçirecek olan gönüllülerin stres seviyeleri ve psikolojik değişimleri incelenecek.

NASA’nın projeye dahil edilecek kişilere ne kadar ücret ödeyeceği bilinmezken, resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30-55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor.