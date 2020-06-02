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NASA: Bir gök taşı yaklaşıyor!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak değerlendirilen bir gök taşının dünyaya yaklaştığını bildirdi.

21:12 -
Haberler Dünya
NASA: Bir gök taşı yaklaşıyor!

NASA'nın açıklamasına göre, ölçüleri 250-570 metre olarak hesaplanan 163348 (2002 NN4) adlı gök taşının, önümüzdeki cuma günü dünyanın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

DÜNYA İLE ÇARPIŞABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Sputnik Türkiye’de yer alan bilgilere göre, 163348 (2002 NN4) adlı gök taşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta ayın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 kilometre/saniye hızla ilerleyen gök taşının dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.

POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ KABUL EDİLİYOR

Bununla birlikte gök taşı, yörüngesi dünyanın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2002'de keşfedilen gök taşının güneş etrafında bir tur atması, yaklaşık 300 gün sürüyor.

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Son güncelleme: 21:49 02.06.2020
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