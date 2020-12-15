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NASA çarpışan galaksilerin sesini paylaştı

NASA uzmanları, uzayın derinliklerine ait çarpıcı veriler paylaştı. Çarpışan galaksilerin sesi yayınlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:45, 15/12/2020
Haberler Dünya

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, uzay araştırmalarına dair heyecan verici bir çalışmayı daha uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Chandra X-ışını Gözlemevi’nin elde ettiği veriler sayesinde Süpernova ve galaksilerin çarpışmasına ait veriler sese dönüştürüldü. Chandra’nın gönderdiği veriler arasında en dikkat çekici olan Dünya’dan 3.7 milyar ışık yılı uzaklıktaki The Bullet Cluster adlı galaksi kümelerine ait.

KARANLIK MADDE DÜŞÜK FREKANSTA

NASA’dan yapılan açıklamada, “Her veri katmanı spesifik bir frekans aralığına sahip. En düşük frekans aralığı karanlık maddede. X-ışınları ise en yüksek frekansa sahip olanlar. Hubble teleskobunun görüntülerini elde ettiği küme galaksiler orta seviye frekansta. Her katmanda aşağıdan yukarıya daha yüksek bir ton elde ediliyor” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:08:44,