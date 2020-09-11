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NASA’dan dikkat çeken teklif! Ay’dan kiloyla taş toprak alacak

NASA, özel şirketlere yeni bir iş fırsatı sundu. Ay'dan materyal getirenler, bunu görüntülerle belgelemesi halinde NASA'dan yüklü bir ödeme alacak.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
NASA’dan dikkat çeken teklif! Ay’dan kiloyla taş toprak alacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı sıra dışı iş teklifleriyle dünya kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor. NASA bu tekliflerine bir yenisini daha ekledi. Özel şirketlere çağrı yapan NASA, Artemis programı kapsamında Ay madenciliği yapmaya davet etti.

NASA'dan Jim Bridenstine tarafından yapılan açıklamada, Ay’dan getirilecek kaya ve toz gibi materyallerin satın alınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERLE KANITLAYACAK

9 Ekim’e kadar başvurulara açık olduklarını belirten Bridenstine, satın alınacak materyallerin 50 ile 500 gram arasında olması gerektiğini söyledi. Materyallerin toplanma sürecinin görüntülerle kanıtlanmasını isteyen NASA, yapılan incelemelerin ardından ürünlere fiyat biçecek.

Ay’dan getirilecek materyallerle yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. NASA, Mars’a insanlı yolcuğun öncesinde 2024’te Ay’a gitmeyi planlıyor.

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Son güncelleme: 15:34 11.09.2020
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