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NASA’nın ilk siyahi kadın matematikçisi hayatını kaybetti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk siyahi kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında yaşamını yitirdi.

Tayfun HOPALI / ABD
09:19 -
Haberler Dünya
NASA’nın ilk siyahi kadın matematikçisi hayatını kaybetti

NASA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Johnson’ın, NASA’nın kapılarını açan ilk kadın ve siyahi olduğu vurgulanarak, yoğun uzay araştırmalarının yapıldığı o yıllara liderlik ettiği ve yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay’a ayak basmasına yardım ettiği belirtildi.

Johnson, ırkçılık ve ayrımcılığın yaygın olduğu yıllarda NASA’ya giren ilk siyahi kadın olarak tarihe geçmişti. 1953-1986 yıllarında, 33 yıl NASA’da çalışan Johnson, özellikle ilk uzay yolculukları sırasında roket ve Dünya yörüngeleri üzerine hassas hesaplamalar yapmıştı.

Johnson ve Obama.

4 Kasım 2015 günü, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın elinden ülkedeki en yüksek vatandaşlık ödülü olan ‘Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı almıştı.

ABD Dünya Kadın NASA Obama Twitter uzay
Son güncelleme: 09:20 25.02.2020
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