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NASA’nın Mars’a göndereceği helikopterin adını lise öğrencisi koydu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikoptere ismini bir lise öğrencisi verdi.

Sozcu.com.tr
14:20 -
Haberler Dünya
NASA’nın Mars’a göndereceği helikopterin adını lise öğrencisi koydu

ABD´nin Alabama eyaletine bağlı Northport’ta yer alan Tuscaloosa County Lisesi´nde 11. sınıf öğrencisi Vaneeza Rupani, NASA´nın Mars helikopterinin ismini belirlemek için düzenlediği “Name the Rover” yarışmasını kazandı.

ABD genelinde düzenlenen yarışmada NASA´ya 28 binden fazla başvuru gönderildi. DHA’nın aktardığına göre bunlar arasından seçilen ise Rupani’nin yaratıcılık ve beceri anlamına gelen ‘Ingenuity’ önerisi oldu.

NASA’nın sosyal medya hesaplarından duyurulan gelişme kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ABD Mars NASA sosyal medya uzay
Son güncelleme: 14:28 30.04.2020
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