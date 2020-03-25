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NATO askerlerinde corona virüsü çıktı!

NATO'nun Litvanya'da konuşlu olan çok uluslu taburunun sözcüsü Evert-Jan Daniels, 20 askerin corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

21:54 -
Haberler Dünya
NATO askerlerinde corona virüsü çıktı!

Çin’de ortaya çıkan salgın Avrupa ülkelerinde de yayılımını sürdürürken, Litvanya’da konuşlu NATO askerlerinin de virüse yakalandığı açıklandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, NATO’nun geçen yıllarda ülkeye konuşlandırdığı çok uluslu taburun sözcüsü Evert-Jan Daniels, 20 askerin Covid-19’a yakalandığı bilgisini verdi.

Hastalanan 2 Holladalı askerin uçakla tedavi edilmek üzere ülkelerine gönderildiğini söyleyen Daniels, virüse yakalanan diğer askerlerin uyruklarını açıklamadı.

NATO, 2017 yılında Rusya’ya Kırım konusunda “yanıt” olarak Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya’ya, yaklaşık 1000 askerin dahil edildiği 4 ayrı çok uluslu tabur konuşlandırmıştı.

Geçen haftalarda NATO birliklerinin Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırı yakınında gerçekleştirdiği Cold Response tatbikatını durdurma kararı alındığı bildirilmişti.

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