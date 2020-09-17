NATO’dan Fransa-Türkiye gerilimiyle ilgili çarpıcı itiraf: Halı altına süpürüldü!

Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi, dünyanın gözünü bölgeye çevirmiş durumda. Türkiye Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Yunanistan’la karşı karşıya gelirken, Fransa’yla ise Suriye ve Libya’daki politikaları nedeniyle çatışma yaşıyor.

Hem Suriye’de hem de Libya’da farklı tarafları destekleyen Türkiye ve Fransa, 10 Haziran’da ucu NATO’ya kadar uzanan bir gerilim yaşamıştı.

Söz konusu tarihte NATO görevi kapsamında Akdeniz’de bulunan bir Fransız fırkateyni, Türk donanmasına ait bir savaş gemisi tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Fransız yetkililer, Tanzanya bandıralı bir geminin Libya’ya silah taşıdığı şüphesiyle incelenmek istendiğini ancak Türk askerlerinin buna engel olduğunu iddia etti.

FRANSIZ GEMİSİNDEN TEHLİKELİ MANEVRA



Türk gemisinin, kargo gemisine eşlik ettiğini savunan Fransa, Türkiye’nin BM ambargosunu ihlal ettiğini öne sürdü. Türkiye ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, olaydan önce kargo gemisine yakıt ikmali yapıldığını, kendileriyle irtibat kurmayan Fransız fırkateyninin NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde tehlikeli manevralarda bulunduğunu açıkladı.

İki ülke arasında tansiyonu zirveye çıkaran olay sonrası NATO soruşturma başlattığını açıkladı. Yaklaşık üç ay sonra adını vermeyen bir NATO yetkilisi, soruşturmayla ilgili Reuters’a konuştu.

‘TARTIŞMAK İÇİN ÇOK HASSAS’

NATO’nun raporunun tamamlandığını belirten yetkili, Doğu Akdeniz’deki mevcut gerilim nedeniyle bu durumun açık bir şekilde tartışılması açısından çok hassas olduğunu vurguladı. Yetkili bu nedenle söz konusu olay ve rapor için, “Halının altına süpürüldü” ifadelerini kullandı.

NATO’nun Türkiye’ye askeri gücü ve stratetjik konumu nedeniyle destek vermeye devam ettiğini belirten yetkili, bu sebeple suçlamada bulunmaya gönüllü olmadıklarını vurguladı.