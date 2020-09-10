Navalni konuşacak duruma geldi! Hastanede suikast alarmı

Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Almanya merkezli Der Spiegel’in haberine göre komadan uyanan Navalni’nin durumu hızla iyiye gidiyor.

Konuşabilecek duruma gelen Navalni’nin uçakta fenalaşmadan önce neler yaşandığını hatırlayabileceği belirtiliyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Bu durumun zehirleme girişiminin arkasında kimler olduğunu aydınlatması beklenirken, Alman polisi de güvenlik önlemlerini artırdı. Navalni’nin vereceği ifadenin olası şüpheliler için büyük risk anlamına gelmesi, hastanede suikast girişimi iddialarını güçlendirdi.

RUSYA BİLGİLERİ İSTİYOR

Öte yandan Rusya’dan da Navalni’yle ilgili kritik bir açıklama yapıldı. Moskova yönetimi, muhalif liderin sağlık durumu ve tedavisine ilişkin bilgilerin Rusya'yla paylaşılmasını talep ederken, Almanya’nın bu süreçleri yavaşlattığını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bilgilerin paylaşılmamasının olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya engel olduğunu savundu.

Navalni, ailesinin Rusya’da gerekli tedavinin yapılmadığı iddialarının ardından uzun süren girişimler sonucu Almanya’ya götürülmüştü. Navalni, Berlin’deki Charite Mitte Hastanesi'nde 22 Ağustos’tan bu yana tedavi görüyor.