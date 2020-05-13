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NBA yıldızı Rodman’dan bomba Kim Jong-un itirafları: Deli gibi sarhoş olup şarkılar söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la sıra dışı bir arkadaşlık ilişkisi bulunan eski NBA yıldızı Dennis Rodman, yıllar önce ülkeye yaptığı ziyarette başından geçenleri anlattı. Rodman, Kim'le ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Sozcu.com.tr
09:47 -
Haberler Dünya
NBA yıldızı Rodman’dan bomba Kim Jong-un itirafları: Deli gibi sarhoş olup şarkılar söyledi

Dünya corona virüsüyle boğuşurken bir anda ortadan kaybolan ve öldüğü iddiaları ayyuka çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. 1 Mayıs’ta yayınlanan fotoğraflarla buradayım mesajı verse de, Kim’in dublör kullandığı ve kalp ameliyatı sonrası ayağa bile kalkamayacak kadar kötü durumda olduğu öne sürülmüştü.

Kim’le ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Kuzey Kore lideriyle sıra dışı bir dostluğu bulunan eski NBA oyuncusu Dennis Rodman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mike Tyson’ın podcast programına katılan 59 yaşındaki Rodman, 2013’teki Kuzey Kore ziyareti ve Kim’le geçirdiği zamandan bahsetti.

‘ÜLKEMİ BEĞENDİN Mİ?’

Rodman, ülke liderinin kim olduğunu bilmediğini söylerken, “Birkaç fotoğraf çekimi ve sonra basketbol oynayacağımızı düşündüm. Kuzey Kore hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Maçı izledikten sonra yanıma geldi. ‘Ülkemi beğendin mi?’ dedi. Ben de ona ‘Evet çok güzel’ diye cevap verdim” ifadelerini kullandı.

Rodman ve Kim basın önünde samimi görüntüler vermişti.

ÖNCE JORDAN’I ÇAĞIRMIŞ

Kim’in önce eski takım arkadaşı Michael Jordan’ı çağırdığını ama olumsuz yanıt alınca kendisini davet ettiklerini söylediğini anlatan Rodman, “Daha sonra beni evine davet etti. Yemek yiyip deli gibi sarhoş olduk. Karaoke yapıp şarkı söylemeye başladı. Ne söylediğini hiç anlamıyordum. 18 kadından oluşan bir bando geldi ve Dallas dizisinin müziğini çaldılar” dedi.

‘FÜZELERİ GÖRDÜM’

Kuzey Kore ordusunun füzelerini de gördüğünü öne süren Rodman, Kim’le politika konuşmaktan ise kaçındığını belirtti. Kim’in öldüğü iddialarına da inanmadığını vurgulayan Rodman, “Muhtemelen herkes gibi o da Last Dance izliyordur” diye konuştu.

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Son güncelleme: 10:06 13.05.2020
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