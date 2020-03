Neo-Naziler Midilli’deki mültecilere yardım derneğini yaktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki mülteci krizi devam ediyor. İki haftadır yerel halk ile polisin sokak çatışmalarına sahne olan adadaki gerginlik önceki gece had safhaya ulaştı. Mültecilere insani yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarından “One Happy Family” adlı dernek binası kundaklandı. İsveç merkezli dernek 2016 yılında Moria Mülteci Kampı yakınında kiraladığı büyük bir alanda hizmet veriyordu.

Yakılan dernek merkezinde mülteciler için yemekhane ve okul bulunuyor, sosyal aktiviteler yapılıyor, sağlık desteği veriliyordu. Çoğunluğu Avrupalı genç aktivistlerden oluşan dernek temsilcileri, 3 bin kişi kapasiteli Moria Mülteci Kampı'nda 15 bin kişi bulunduğunu ve insan hakları ihlalleri yaşandığını belirterek koşulların iyileştirilmesi için çalışıyordu.

SNIPARKSI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Movement On The Ground ve yerel Sniparksi (Ege'de İletişim Derneği) ile birlikte adadaki en aktif sivil toplum kuruluşlarından olan One Happy Family Derneği binasının yakılması, insan hakları savunucularının büyük tepkisine neden oldu.

Sniparksi Derneği, hem One Happy Family Derneği'nin yakılması, hem de aşırı sağcıların kent merkezinde çıkardığı olayların görüntü ve belgeleri ile savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

KENDİLERİNİ GAZETECİ OLARAK TANITMIŞLAR

Kundaklama olayının ardında geçen hafta Midilli'ye gelen yaklaşık 40 kişilik Neo-Nazi grubunun olduğu iddia edildi. Irkçı Neo-Naziler'in, Midilli'deki faşist Altın Şafak Partisi üyeleri ile iş birliği yaparak mülteci karşıtı olaylara yol açtığı belirtildi. Midilli Savcılığı, mültecilere ve insan hakları savunucularına saldırarak kavga çıkaran Neo-Naziler'in, Generation Identiare adlı organizasyonun üyesi olduklarını tespit etti. Almanya, Fransa ve Avusturya'dan gelen Neo-Naziler'in, adaya girerken kendilerini gazeteci olarak tanıttıkları öğrenildi.

Dernek binasının yakılması hakkında Neo-Nazi grubun yerel işbirlikçilerini azmettirdiği ve yapı yanarken karşısına geçip izledikleri öne sürüldü. Neo-Naziler'in dernek binası yanarken karşısına geçerek alevleri seyrettiği fotoğraflar da savcılığa sunulan belgeler arasında yer aldı. Olayın ardından One Happy Family Derneği temsilcileri, “Hayallerimizin önünde hiç kimse duramaz. Siz bugün yakın, biz yarın daha iyisini yaparız” açıklamasında bulundu.