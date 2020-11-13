Netanyahu: Corona aşısı almak için Pfizer ile anlaştık

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılara ulaşmak amacı ile birçok ülke aşı şirketleri ile anlaşma imzalamaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein düzenledikleri ortak basın toplantısında Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, corona aşısı satın almak için ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti. Netanyahu, corona aşısının gelecek yıl Ocak ayından itibaren İsrail’e ulaşmaya başlayacağını ifade ederek, “İsrail için harika bir gün ve coronaya karşı zafer yolundayız. Şu anda Pfizer’den 8 milyon dozluk aşı alacağız ve bu 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacak” dedi.

Öte yandan Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri aşının coronaya karşı yüzde 90 oranında başarılı olduğunu belirtmişti. (İHA)

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