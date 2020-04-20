Netanyahu karşıtları corona dinlemedi! Sokaklara döküldüler

İsrail’de hakkında açılan yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle eleştirilen odağındaki Başbakan Benjamin Netanyahu’ya olan öfkeyi corona virüsü de durduramadı. Tel Aviv’de sokaklara dökülen binlerce kişi, Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

Ellerinde siyah bayraklar olan göstericiler, corona virüsü kapsamında herkesin ezbere bildiği ‘sosyal mesafe’ kuralına da dikkat etti.

Aralarında boşluklar bırakarak yürüyen eylemciler, corona virüsü önlemleri kapsamında cep telefonlarını takibe alma yetkisi veren Netanyahu’nun kişisel hakları ihlal ettiğini savundu.

Yesh Atid-Telem partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu’yla koaliasyona yeşil ışık yakan Mavi-Beyaz partisi lideri Benny Gantz’a yüklendi.

Lapid, “Hükümete girmek için mücadele ediyorlar. Kendilerine masallar anlatıyorlar. ‘İçerden savaşacağız’ diyorlar. İçerden savaşmayacaksınız, yolsuzlukla böyle mücadele edilmez. Eğer içindeyseniz sorunun bir parçasısınız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk soruşturması neticesindeki davanın ilk duruşması, corona virüsü önlemleri nedeniyle 24 Mayıs’a ertelenmişti.