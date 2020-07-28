Netanyahu’dan Hizbullah’a tehdit gibi uyarı: Ateşle oynuyorsunuz

Netanyahu, açıklamasında Lübnan topraklarından gelecek herhangi bir saldırıya İsrail’in güçlü bir karşılık göreceğini belirterek, “Hizbullah ateşle oynadığını bilmelidir” dedi.

Reuters’a bilgi veren Lübnan’daki görgü tanıkları sınırdaki ihtilaflı Shebaa Çiftlikleri bölgesine İsrail tarafından düzinelerce top mermisi atıldığını ifade etti.

İsrail ya da Hizbullah çatışmada ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

İsrail tarafından işgal edilmiş olan Shebaa Çiftlikleri bölgesinde Lübnan da hak iddiasında bulunuyor.