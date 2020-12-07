Netflix’ten Diana resti: The Crown’a uyarı yok

Netflix, Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkışının öncesinden başlayıp günümüze kadar gelen olayları İngiliz Kraliyet ailesinin gözünden anlatan ‘The Crown’ (Taç) dizisine kurgu uyarısı koyma talebini reddetti.

Netflix’ten yapılan açıklamada, “The Crown’u her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz” denildi.

ACIMASIZ DAVRANIŞLAR



Dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, son sezonunda Kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana’ya soğuk ve acımasızca davrandığını öne süren sahnelere yer vermeye başlayınca eleştirilerin hedefi olmuştu.

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