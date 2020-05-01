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New York metrosunda corona dehşeti! Virüsü buraya getirdiniz deyip saldırdı

ABD'de corona virüsünün en çok vurduğu New York'ta metroda skandal görüntüler kaydedildi. Bir adam, 'corona virüsünü siz getirdiniz' diyerek Asyalı bir evsize saldırdı.

Sozcu.com.tr
10:47 -
Haberler Dünya
New York metrosunda corona dehşeti! Virüsü buraya getirdiniz deyip saldırdı

Corona virüsü Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıksa da, hem vaka hem de ölü sayısıyla birinci sırada yer alan ABD salgının merkezi haline geldi.

Worldometers’ın verilerine göre 1 milyonu aşkın vaka görülen ülkelde, 63 bin kişi hayatını kaybetti. New York ise ülkenin salgında en çok yara alan bölgesi.

Toplu mezar görüntüleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran şehirde, son olarak metroda kaydedilen bir video gündeme oturdu. Görgü tanıklarına göre virüse rağmen iş çıkışı saatindeki yoğunluktan şikayet eden bir adam New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yu eleştirdi.

Sesini yükselten adam hızını alamayarak, trenin içindeki Asyalı bir adama saldırdı. Evsiz olduğu düşünülen adama ‘Virüsü siz buraya taşıdınız’ diyen saldırgan defalarca vurdu. Görüntülerde saldırganı kimse durdurmazken, darp edilen adamın akıbeti ise belirsiz.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine New York Polisi kendilerine gelen bir şikayet olmadığını, konunun araştırıldığını açıkladı.

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Son güncelleme: 10:57 01.05.2020
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