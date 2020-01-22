New York Polisi bu skandalla çalkalanıyor! Görev başındayken sevgilisiyle basıldı

New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görev yapan polis memuru 39 yaşındaki Brandi Sanchez, geçtiğimiz cuma günü polis merkezinin tuvaletinde sevgilisiyle birlikte yakalandı.

Çift cinsel ilişkiye girdiği sırada Sanchez’in meslektaşları durumu fark ederken, adı açıklanmayan adam ve memur Sanchez’den binayı terk etmeleri istendi.

Alkollü olduğu öne sürülen Sanchez hakkında soruşturma başlatıldı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre olay sırasında Sanchez’in mesaisinin bitmesine 5 dakika kaldığı öne sürüldü.

Soruşturma süresince Sanchez’in silahı ve rozetine el konulurken, pasif bir göreve çekildiği belirtildi. Kadının 2004’ten bu yana polis olarak görev yaptığı öğrenildi.