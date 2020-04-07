New York’a gönderilen hastane gemisinin mürettebatında corona çıktı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu durumun geminin hasta almasını etkilemeyeceği ifade edildi.

ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Gemi protokolleri takip ediyor. Tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbir alınıyor” ifadelerine yer verildi

ABD’de şu ana kadar 350 binin üzerinde corona virüsü vaka kayıtlara geçerken, 10 bin 900’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Ülkede virüsün en çok etkilediği eyaletler New York, Michigan ve Louisiana olarak dikkat çekiyor.