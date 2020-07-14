New York’ta ‘Black Lives Matter’ yazısına boyalı saldırı

ABD'de yaklaşık 6 haftadır George Floyd protestoları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta Trump Towers'ın önüne sarı boya kullanılarak ‘Black Lives Matter' yazısı yazıldı.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi Midtown’daki 5'inci Cadde üzerinde büyük, sarı harflerle yazılan ‘Black Lives Matter' yazısının üzerine kırmızı boya döktü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, isimsiz bir şüphelinin duvara doğru yürüdüğünü, kırmızı boya döktüğünü ve kaçtığını söyledi.

Kırmızı boyalar etrafa saçılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Devam eden soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan kimse yok. (DHA)