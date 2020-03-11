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New York’ta Corona virüsü ile mücadele için ‘karantina bölgesi’ oluşturuldu

ABD'nin New York eyaletindeki bir kentte Corona virüsü ile mücadele için özel bir karantina bölgesi oluşturuldu. Karantina bölgesinde ulusal muhafız birlikleri de görev yapacak.

09:01 -
Haberler Dünya
New York’ta Corona virüsü ile mücadele için ‘karantina bölgesi’ oluşturuldu

New York Valisi Andrew Cuomo koronavirüsle mücadele amacıyla eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1,6 kilometre uzunluğunda bir alanda “özel bir bölge” oluşturulduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; yaklaşık 77 bin nüfuslu New Rochelle’de ulusal muhafız birlikleri de görev yapacak. Ulusal muhafız birlikleri, sokakların temizlenmesine ve halka yiyecek dağıtılmasına yardımcı olacak.

New York’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kentte okullar ve ibadethaneler de iki hafta kapalı olacak. Vali Andrew Cuomo, “ABD’de muhtemelen en büyük koronavirüs kümesi New Rochell’de” dedi.

Son güncelleme: 09:06 11.03.2020
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