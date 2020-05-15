New York’ta corona virüsü tedbirleri uzatıldı!

Corona virüsü salgının merkez üssü ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York'ta can kayıpları artmaya devam ediyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamaların 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığını ilan etti.

Ayrıca eyalette bulunan plajların 23-25 Mayıs tarihinde kısmen açılacağını belirten Cuomo, nüfusun yoğun olmadığı ve vaka sayılarının azaldığı 5 bölgede kısıtlamaları gevşeterek, işletmelerin kademeleri olarak yeniden faaliyete geçmesine izin verdi. (İHA)

ʻʻ Worldometers'in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle New York'ta bugüne kadar 27 bin 548 kişi hayatını kaybetti, 355 bin 817 kişi karantina altına alındı. ABD genelinde ise 87 bin 707 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 470 bin 67 teyitli vaka bulunuyor.

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