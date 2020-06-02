New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island ve Bronx kentlerini kapsayan New York City’nin belediye başkanı Bill de Blasio, şehirde ‘protestoların, şiddetin ve yağmanın devam ettiğini’ belirterek, New York eyaleti valisi Andrew Cuomo’nun pazartesi gecesi için ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletildiğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pazartesi akşamı Manhattan’ın merkezindeki birçok dükkanın camları kırıldı, camlar ve dükkanlardaki malzemeler sokaklara dağıldı ve yağmalandı. Olaylara ilişkin açıklama yapan New York City Belediye Başkanı Blasio, şehirdeki protestoların büyük oranda barışçıl olduğunu ancak polise yönelik şiddet içeren eylemlerin başlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Pazartesi gecesi New York City’de yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı. Şehirde birçok mağaza ve eğlence yeri 2 aydır corona virüsü salgını sebebiyle kapalıydı ve sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyordu.

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