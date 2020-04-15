New York’ta ölü sayısı 11 bini aştı! Kararname imzalandı, artık zorunlu…

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı kamuya açık alanlarda maske takma zorunluğu getiren kararnameyi imzaladı.

Andrew Cuomo, maske takılmasının zorunlu olduğu yerlerin başında toplu taşıma araçlarının geldiğini söyledi.

Kararname üç gün içinde yürürlüğe girecek. Bu süreçte New Yorkluların maske tedarik edebilmeleri sağlanacak.

Vali Cuomo, maske takma kuralını ihlal edenlerin cezalandırılabileceklerini ancak hapse atılmayacaklarını söyledi.

NEW YORK’TA 200 BİNDEN FAZLA VAKA

Worldometers’ta yer alan verilere göre, corona virüsü salgını nedeniyle New York’ta son 24 saat içinde 752 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 11 bin 586’ya yükseldi.

Bir gün içinde 10 bin 656 yeni vakanın teyit edilmesinin ardından eyalette vaka sayısı 213 bin 779 oldu.

ABD genelinde ise 29 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı da 640 bini aştı.

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