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New York’ta yeni kısıtlamalar: Evde en fazla 10 kişi

ABD'nin New York eyaletinde, Covid-19 salgını vakalarında görülen hızlı yükseliş dolayısıyla iş saatlerine kısıtlama getirildi. Ev toplantıları da 10 kişi ile sınırlandırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:53, 12/11/2020
Haberler Dünya
New York’ta yeni kısıtlamalar: Evde en fazla 10 kişi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de yeni kısıtlamalar hayata geçiriliyor.

Ülkede en fazla vaka görülen New York eyaletinde iş saatlerine kısıtlama getirilirken ev toplantıları ise 10 kişi ile sınırlandırıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, artan corona virüsü vakaları nedeniyle eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının cuma gününden itiberen saat 22.00 itibariyle kapatılması kararı aldıklarını aktardı. ABD’de vaka sayısı 10 milyon 708 bin 728´e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 247 bin 398’e yükseldi. (DHA)

ABD Corona Cuma New York
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