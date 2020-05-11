New York’un ikinci vakası konuştu: Sadece öksürük sanıyordum

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgından en ağır yara alan ülke ise ABD. Ülkede virüsün en çok görüldüğü New York eyaletindeki ikinci vaka NBC News’un programına açıklamalarda bulundu.

Westchester bölgesinin de ilk kayıtlı vakası olarak ismi duyurulan avukat Lawrence Garbuz başından geçenleri anlattı. 50 yaşındaki Garbuz, “Yalnızca basit bir öksürük sanıyordum. Mevsim geçişinde yaşanan ve oldukça sıradan bir şey. Hastaneye ill gidişimde virüse dair hiçbir şey yoktu” dedi.

DÖRT GÜNDE TEŞHİS ETTİLER

Evine dönen Garbuz, semptomları artıp nefes alıp vermekte güçlük çekmeye başlayınca hastanaye kaldırıldı. Dört gün süren testlerin ardından 2 Mart’ta corona virüsü teşhisi kondu.

İlaç verilerek uyutulan ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören Garbuz’un temas kurduğu kişilere de testler uygulandı.

KARISI, ÇOCUKLARI VE MESAİ ARKADAŞLARI…



Garbuz’un karısı ve iki çocuğu, kendisini hastaneye götüren komşusu, arkadaşı ve ailesinden dört kişi ile beraber mesai yaptığı kişilerden bazılarında corona virüsü çıktı. Uzunca süren bir tedavinin ardından iyileşen Garbuz’un mart ayı sonunda taburcu edildiğini New York Valisi Andrew Cuomo duyurdu.

Cuomo, “Westchester’daki uzunca süredir hasta olan ilk vaka evine geri döndü” ifadelerini kullandı. Garbuz’un yaşadığı Westchester’da 31 binden fazla kişiye bulaşan virüs 1341 kişinin ölümüne yol açtı.