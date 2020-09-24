Nobel savaşları! Trump’tan sonra Putin de aday

Rus yazar Sergey Komkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için Nobel Komitesi’ne başvuru yaptı. Komkov gerçekleştirdiği basın toplantısında Nobel Komitesi’ne konuyla ilgili teklif gönderdiğini duyurarak, “Doküman 9 Eylül’de gönderildi ve 10 Eylül’de Oslo’daki merkeze ulaştı” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov başvuru sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ödül için kesinlikle farklı kişilerin aday gösterildiğini biliyorsunuz. Bunlar, ilgili teklifleri öne sürenlerin girişimleridir. Adayları değerlendirmenin belirli bir prosedürü var. Böyle bir karar verilirse harika olacak, değilse sorun olmayacak” dedi.

TRUMP’I NORVEÇLİ SİYASETÇİ GÖSTERDİ

Eylül ayının başında ABD Başkanı Donald Trump da Norveçli sağcı siyasetçi Christian Tybring-Gjedde tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.

Önceki yıllarda Kuzey Kore-Güney Kore arasındaki normalleşme sürecine katkıları dolayısıyla takdir edilen ve “Nobel’e aday gösterilmeli” denilen Trump, bu yıl başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşması nedeniyle aday gösterildi.