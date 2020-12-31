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Noel baba corona virüsü getirdi: 26 can kaybı

Belçika’nın Antwerpen kentinde 169 yaşlı ve bakıcısının bulunduğu bir yaşlı bakımevini 5 Aralık tarihinde ziyaret eden bir Noel baba corona virüsü bulaştırdı. Hastalardan 26’sının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 20:42, 31/12/2020
Haberler Dünya
Noel baba corona virüsü getirdi: 26 can kaybı

Belçika'nın Antwerpen kentinde bir yaşlı bakımevine Noel baba kılığında gelen kişinin corona virüsü taşıyıcısı olduğunu bilmediği aktarılırken ziyaretten sonra Noel baba kılığındaki kişiye yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak ayrıntılı çalışmalar yürütülürken virolog Marc van Ranst, bakımevinde hastalananların, aynı kaynaktan virüs aldığını saptadıklarını belirtti.

YAŞLILARDA AĞIR KAYIP

Belçika'da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar, corona virüsünden en ağır etkilenen grup oldu. Salgının başından beri 11 bin 066 yaşlı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu veri, ülkedeki can kayıplarının yaklaşık yüzde 57'sine denk geliyor.

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