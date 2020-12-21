Norveç ve Danimarka’dan İngiltere’ye uçuş yasağı

İngiltere’de virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesinden sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere’den seyahatlere kısıtlamalar getirdi. Danimarka ve Norveç, bugün yeni tedbirlerini açıklayan en son ülkeler arasında yer alırken İngiltere’den yapılacak tüm uçuşların 48 saat süreyle askıya aldığı duyuruldu.

Pazar günü Hollanda, Fransa, İtalya ve İrlanda’dan sonra Belçika, Portekiz, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, gibi birçok Avrupa ülkesi sınırlarını İngiltere’ye kapatırken aynı zamanda Türkiye, Hong Kong, Kanada ve Suudi Arabistan da İngiltere’den yapılan seyahatler yasaklandı.

‘EN KÖTÜ HABER’



İngiltere’nin Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu’ndan (NERVTAG) Profesör Andrew Hayward, İngiltere’de mutasyona uğramış COVID-19 ile ilgili insanların “çok endişelenmeleri” gerektiğini söyledi. “Mümkün olduğunca çok insanı aşılayarak virüsün yayılmasını durdurmak gerekiyor” diyen Hayward, corona virüsü türünün hızla yayılmasının salgının şimdiye kadarki “en kötü haber” olduğunu söyledi. (İHA)