Norveçli milyoner eşini öldürdü mü?

Hagen'in avukatı Svein Holden, 70 yaşındaki müvekkili ile Lillestrom polis merkezinde yaptığı görüşme sonrası, Hagen'in ısrarla iddiaları reddettiğini açıkladı.

Avukat Holden, “Açıkçası bu durum onu etkiliyor, bunda şüphe yok. Yapabileceği hiçbir şeyin olmadığı bir şeyle suçlanmak ona çok ağır geliyor” dedi.

İki yıldır karısından haber alınamayınca şüpheleri üzerine çeken Hagen, Salı sabahı karısı Anne-Elisabeth'i öldürme ya da suça ortaklık şüphesiyle tutuklandı.

Kadının ölümüyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen, Norveç basını bir evlilik sözleşmesine vurgu yaparak dikkatleri Svein Holden'e çekiyor.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KOPYASI ORTAYA ÇIKTI

Norveç basınında yer alan haberlerde, Hagen'in 1987 yılında karısıyla yaptığı bir evlilik sözleşmesinin kopyası aktarıldı.

Sözleşmeye göre, Hagen'in eşi, boşanma durumunda bir arsa, 200 bin Kron para ve bir Citroen BX 14 RE marka ya da benzer nitelikte bir araba istiyor.

Anlaşmanın devamında, Tom Hagen'in gelecekte elde ettiği tüm gelirlerin kendisine kalacağı temin ediliyor.

İSVEÇ BASINI: SÖZLEŞME ÇOK ADALETSİZ

Haberde, evlilik sözleşmesinin çok adaletsiz olduğu vurgulanıyor. Avukatlara göre, konu daha önce mahkemeye taşınsaydı, Anne-Elisabeth Hagen, kocasının servetinden büyük bir pay elde edebilirdi.

Salı günü Norveç basınında gündeme düşen bu spekülasyonun, muhtemel bir cinayet nedeni olabileceği üzerinde duruluyor.

Avukat Mette Yvonne Larsen’ın açıklamalarına göre, bahsi geçen sözleşme kolayca iptal edilebilirdi.

Mette Yvonne Larsen VG gazetesine verdiği demeçte, “Eğer ki Anne-Elisabeth Hagen, boşanma talebinin bir parçası olan bu evlilik sözleşmesine meydan okumayı denemiş olsaydı, mahkeme kocasını parçalara ayırırdı” dedi.

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