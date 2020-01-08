Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Norveç’te havaalanında yangın! Tüm uçuşlar iptal

Norveç'in Stavanger şehrinde bulunan havaalanındaki otoparkta çıkan yangın sonucu tüm uçuşlar iptal edildi.

00:30 -
Haberler Dünya

Norveç’te Stavanger Havaalanı’nda bulunan 5 katlı otoparkın 1. katında yangın çıktı.

Otoparkta bulunan 300 aracın yandığı bildirilirken, havaalanındaki tüm uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.

Yangının otoparkın zemin katında başladıktan sonra 1. kata doğru yayıldığı belirtildi. Havaalanındaki tüm oteller boşaltılırken, otoparkın bir kısmının çöktüğü açıklandı.

İtfaiye şefinin açıklamasına göre otoparkın tamamının çökme ihtimali bulunuyor.

Hava trafiğinin ise yangın söndürme çalışmalarının kolaylaştırılması için durdurulduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. İHA

İLGİLİ HABERNorveç ve Finlandiya kendi kendilerine ambargo koyduNorveç ve Finlandiya kendi kendilerine ambargo koydu
Ekonomi Finlandiya Norveç Polis Sanayi Türkiye yangın
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more